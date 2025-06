Buenos Aires: Rentner, Frauen, Wissenschaftler gegen Milei

Unter einem Aufruf zur Einheit versammelten sich die Demonstranten unter strengen Sicherheitsvorkehrungen vor dem schwer verbarrikadierten Kongressgebäude in Buenos Aires. Sie trugen Slogans wie "Grausamkeit kann nicht allein bekämpft werden" und "Weg mit der Kettensäge von unseren Rechten". An der Demonstration nahmen Familien von Menschen mit Behinderungen, Anbieter von Unterstützungsdiensten, feministische Kollektive wie Ni Una Menos, Wissenschaftler des nationalen wissenschaftlichen Forschungsinstituts CONICET, Mitarbeiter des Krankenhauses Garrahan und verschiedene andere Organisationen teil. Demos gab es auch in anderen Städten. Gruppen von Rentnern, die von linken Organisationen und Streikpostengruppen unterstützt werden, marschieren seit Monaten jeden Mittwoch zum Kongress, um gegen Niedrigstrenten zu protestieren.