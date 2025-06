Bundeswehrverband: Vorbereitungen für Wehrpflicht-Rückkehr treffen

„Fest steht, dass der personelle Aufwuchs nun zügig vonstattengehen muss, um die NATO-Zusagen zu erfüllen und damit verteidigungs- und abschreckungsfähig zu werden“, so Wüstner. „Das betrifft insbesondere den Bereich der Profis, also der Zeit- und Berufssoldaten. Hier gilt es, bis 2029 schneller als bisher zu wachsen, um einerseits das Führungspersonal für bisherige und neue Fähigkeiten auszubilden.“ Andererseits brauche es mehr Ausbildungspersonal „für ein etwaiges Umschalten auf eine neue Form der Wehrpflicht“.

Wenn Pistorius bei der Freiwilligkeit bleiben wolle, müsse er ein "Attraktivitätssteigerungsprogramm" auf den Weg bringen, das seinen Namen wert sei. „Gut, dass Minister Pistorius bereits von der Entwicklung von neuen Dienst- und Laufbahnmodellen, aber auch neuen Wegen in der Besoldung gesprochen hat.“ Das müsse jetzt zügig vorbereitet und spätestens nächstes Jahr im Parlament auf den Weg gebracht werden.

Um die der NATO zugesagten Brigaden, aber auch Divisions- und Korpstruppen voll auszustatten, sei jetzt vieles nötig: Sanität beispielsweise, aber auch Logistik sowie Kampf- und Kampfunterstützungstruppen. „Es geht um einen breiten Aufwuchs unserer militärischen Fähigkeiten in den Dimensionen Land, Luft, See und Cyber.“

Ins gleiche Horn stieß kürzlich der Bundesrechnungshof. Er beklagte, dass es zu viele "Schreibtischsoldaten" gebe und forderte "mehr Truppe". Zu Recht sagen aber 80 Prozent der Jugendlichen, dass sie nicht für Deutschland sterben wollen. Und wenn es noch so ausgefeilte "Attraktivitätssteigerungsprogramme" für die Bundeswehr geben wird: Es ist nicht attraktiv, für den deutschen Imperialismus und seine Weltherrschaftspläne auf Klassenbrüder und -schwestern in anderen Ländern zu schießen und am Ende als Kanonenfutter verheizt zu werden

Diesem System keinen Mann, keine Frau und keinen Euro! Verstärken wir die antimilitaristische Aufklärungsarbeit und den entschiedenen antimilitaristischen Kampf unter der Jugend!