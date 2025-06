Continental wirft fast 900 Angestellte raus

Wie angekündigt hat die niederländische Staatsbahn am Freitag alle inländischen Zugverbindungen in den Niederlanden eingestellt, da die Eisenbahner in der wichtigen zentralen Region des Landes einen geplanten 24-stündigen Streik durchführen. Die Züge verkehren nur noch zwischen Amsterdam Centraal und dem Flughafen Schiphol sowie im internationalen Verkehr. Der Streik in der Region Zentralniederlande wurde von der Gewerkschaft FNV ausgerufen und begann am Freitag um 4 Uhr morgens. Die FNV erklärte, die NS habe in den laufenden Vertragsverhandlungen eine Lohnerhöhung von 2,55 Prozent angeboten, was unter der offiziellen Inflationsschätzung von 3,3 Prozent in den letzten 12 Kalendermonaten liegt. Weitere Streiks sind für Dienstag im westlichen Teil der Niederlande und am Donnerstag im Nordwesten und Osten geplant.