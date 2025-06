Soldaten, Matrosen und Piloten der Alliierten Expeditionsstreitkräfte: Ihr seid im Begriff, euch auf den großen Kreuzzug zu begeben, auf den wir in diesen vielen Monaten hingearbeitet haben. Die Augen der Welt sind auf euch gerichtet. Die Hoffnung und die Gebete der freiheitsliebenden Menschen überall begleiten Euch.

Eure Aufgabe wird nicht leicht sein. Euer Feind ist gut ausgebildet, gut ausgerüstet und kampferprobt. Er wird mit aller Härte kämpfen.

Aber wir schreiben das Jahr 1944! Das Blatt hat sich gewendet! Die freien Menschen der Welt marschieren gemeinsam zum Sieg!

So sprach der Oberbefehlshaber der Expeditionsstreitkräfte ("Supreme Allied Commander"), der US-General und spätere US-Präsident Dwight D. Eisenhower, zu den Truppen an jenem Tag. Es war die größte jemals geplante und durchgeführte militärische Landeoperation: 195 700 Seeleute führten 6 939 Schiffe in den Kanal - 1 213 Kriegsschiffe, 4 126 Landungsboote verschiedener Typen, 736 Hilfsboote und 864 Handelsschiffe waren beteiligt. Sie brachten 156 000 Soldaten an die Strände der Normandie.

Sie kamen aus Großbritannien, den USA, Kanada, Frankreich, Australien, der Tschechoslowakei, Polen, den Niederlanden, Norwegen, Neu Seeland, Griechenland, Südafrika und dem heutigen Zimbabwe. Sie kämpften mutig und teilweise mit Todesverachtung gegen die weitgehend noch intakten deutschen Verteidigungsstellungen an: Etwa 10 000 überlebten den Tag nicht.

Aber die Landung gelang: Es ist dem Opfer dieser Soldaten zu verdanken, die aus so vielen Ländern an eine Küste gekommen waren, um den Faschismus zu zerschlagen. Es war ein großer Erfolg für die Anti-Hitler-Koalition, und damit war die lange von Josef Wissarionowitsch Stalin, dem Vorsitzenden des Rates der Volkskommissare der UdSSR, geforderte Front im Westen eröffnet. Es begann das letzte Kapitel des faschistischen Hitler-Deutschlands.