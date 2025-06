Deutsche Freiheitskämpferin Kelly Freygang getötet

Kelly Freygang, die sich 2017 dem kurdischen Widerstand angeschlossen hatte, gehörte den Frauenverteidigungseinheiten YJA Star an. Ihr Tod steht in eklatantem Widerspruch zum aktuellen Friedensprozess und offenbart die systematischen Kriegsverbrechen der Türkei.

Friedensinitiative ignoriert – Türkei eskaliert trotz Waffenstillstands

Bereits am 27. Februar 2025 hatte Abdullah Öcalan in einer historischen Erklärung zur Beendigung des bewaffneten Kampfes aufgerufen. Die PKK folgte diesem Aufruf und verkündete am 1. März 2025 einen einseitigen Waffenstillstand. Doch statt den Friedensprozess zu unterstützen, nutzte die türkische Regierung die Situation für eine militärische Offensive.



Laut Bilanz der Volksverteidigungskräfte (HPG) führte die türkische Armee allein im April 2025 insgesamt 9790 Angriffe durch, darunter sieben Chemiewaffeneinsätze und drei Phosphorbombenattacken. Damit setzt die Türkei ihre völkerrechtswidrige Kriegsführung fort, obwohl die PKK den Weg der friedlichen Lösung eingeschlagen hat.

Völkerrechtsbruch mit deutscher Unterstützung

Die Tötung von Kelly Freygang ist kein Einzelfall, sondern Teil einer gezielten Offensive der türkischen Armee, die damit gegen das humanitäre Völkerrecht verstößt. Wie der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages bereits 2022 feststellte (Gutachten WD 2 - 3000 - 031/22), verletzen türkische Militäroperationen im Nordirak Artikel 2(4) der UN-Charta, da sie ohne Zustimmung der irakischen Regierung erfolgen.



Statt die Kriegsverbrechen zu verurteilen, nimmt die Bundesregierung eine aktiv eskalative Position in diesem Konflikt ein und leistet der Türkei Beihilfe bei völkerrechtswidrigen Kriegshandlungen. 2023 exportierte Deutschland Rüstungsgüter im Wert von 346,8 Millionen Euro an die Türkei - darunter auch Komponenten für Bayraktar-Drohnen, jenem Waffensystem, das für Freygangs Tod verantwortlich ist. ...

Hier gibt es die komplette Pressemitteilung