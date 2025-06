Die WHO, Bill Gates und der neue US-Gesundheitsminister

Als Bill und Melinda Gates vor 25 Jahren als private Großsponsoren einstiegen, war das ein Politikum: Sie können dadurch auf die Weltgesundheitspolitik Einfluss nehmen. Der frühere Mitbegründer und Chef von Microsoft hat zusammen mit einigen anderen US-Milliardären bislang ca. 100 Milliarden an die WHO eingezahlt. Ihre Spenden wurden insbesondere für Impf- und Seuchenbekämpfungsprogramme wie gegen Polio, Malaria, AIDS und Tuberkulose eingesetzt. Abstruse Verschwörungstheoretiker behaupteten dazu immer wieder, dass damit Menschen Krankheitserreger oder Chips eingepflanzt würden. Tatsächlich sind diese Impfprogramme wichtig und positiv! Nicht umsonst kämpfen Ärzte im Gazastreifen um die Polioimpfungen, die Kindern und Jugendlichen schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen ersparen.

Heute erleben wir mit der Politik der Trump-Regierung, dass sie alle weltweiten USAID-Programme mit einem Federstrich beendet. Damit sind zig Millionen Menschen in Afrika und anderen armen Ländern Massenkrankheiten wie AIDS, Malaria, Polio, Cholera und Tuberkulose ausgeliefert, die bisher über USAID versorgt wurden. Das ruft bereits heute heftige Proteste in diesen Ländern und unter NGO¹-Mitarbeitern hervor. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Gates-Stiftung kritisierte auch Bill Gates diese Woche im Nelson-Mandela-Saal der Afrikanischen Union die sinkenden Gesundheitsbudgets in vielen afrikanischen Staaten - verursacht vor allem durch hohe Staatsverschuldung und internationale Einschnitte. Besonders der Rückzug der USA aus der internationalen Entwicklungszusammenarbeit wiege schwer. Die massiven Kürzungen, die rund 83 Prozent der Programme weltweit beträfen, hätten bereits wichtige Gesundheits- und Agrarförderprojekte in Afrika zum Erliegen gebracht.

Der neue US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy jr. hat lautstark den Austritt der USA aus der WHO propagiert. Kennedy war einst Aktivist für Umweltrechte. Dann hat er sich einen „Namen“ als Impfgegner und Verschwörungstheoretiker gemacht. Kurz vor der US-Präsidentschafts-Wahl zog er seine Kandidatur zurück und wurde zum Anhänger von Donald Trump, der ihn mit dem Posten als Gesundheitsminister belohnte. 77 Nobelpreisträger und über 15.000 Ärztinnen und Ärzte hatten Ende 2024 vor der Ernennung von Kennedy zum Gesundheitsminister gewarnt.²

Kennedy’s illusionäre Parole: „Make America healthy again“ („Macht Amerika wieder gesund“). Er verspricht, die Medikamenten-Preise zu senken und die „Big-Pharma“ an die Kandare zu nehmen. Damit will er die Öffentlichkeit verwirren und Trumps Massenbasis unter der verarmten Arbeiterbevölkerung stärken. Im Kern geht es aber bei diesem Manöver darum, von den radikalen Kürzungen im gesamten Gesundheits- und Sozialbereich abzulenken.

Die US-Bevölkerung wird jedenfalls mit dieser Gesundheitspolitik nicht gesünder werden! Die Welt ist heute mit einer globalen Gesundheitskrise konfrontiert, die in den USA besonders krass in Erscheinung tritt. Das US-Gesundheitswesen ist mit Abstand das teuerste der Welt, dennoch nehmen Volkskrankheiten massiv zu. Die globale Gesundheitskrise fordert zum Kampf um den Schutz der menschlichen Gesundheit heraus, in den USA, auf dem afrikanischen Kontinent, in Palästina. Beispielhaft kämpfen die Ärzte und Pfleger von Al Awda in Kooperation mit der revolutionären Weltorganisation ICOR im Gazastreifen unter schwierigsten Bedingungen für eine elementare Gesundheitsversorgung der Massen. Kostenlose medizinische Versorgung der Bevölkerung! Aufhebung des Patentschutzes für Impfstoffe und Medikamente! Diese Kämpfe führen wir mit einer sozialistischen Perspektive, denn das Menschenrecht Gesundheit ist darf nicht auf dem Altar kapitalistischer ProfitInteressen geopfert werden!