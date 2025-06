Erik Kordes, ... der seit 27 Jahren im Opel-Werk (in Rüsselsheim, Anm. d. Red.) arbeitet, wurde vom Opel-Chef ungerechtfertigt mit Entlassung bedroht!¹



Am 4. April wurden die Arbeiter gezwungen, an den Bändern in der großen Halle mehr zu produzieren. Die Autoproduktionslinien wurden beschleunigt und die Arbeiter, die außer Atem waren, wurden gezwungen, wochenlang in diesem Tempo zu arbeiten. Erik Kordes reagierte auf diese unerträgliche Arbeitsbelastung.



Er informierte den Abteilungsleiter, dass er sich an den Betriebsrat wenden wolle. Er überließ seine Arbeit dem Abteilungsleiter und seinem Assistenten und ging ins Büro des Betriebsrats, um diesen über das Problem zu informieren und ihm die Situation vor Ort zu schildern. Sein Verhalten kam beim Betriebsrat, der sich in einer Sitzung mit dem Betriebsleiter befand, nicht gut an!



Nach dem Arbeitsrecht kann jeder Arbeiter an die Tür des Betriebsrats klopfen und ihm sagen, was los ist! Bei Opel, wo Regellosigkeit, Willkür und flexibles Arbeiten zur „Regel“ geworden sind, ist es zur Routine geworden, junge Arbeiter nach drei bis vier Jahren Beschäftigung zu entlassen.



Vor zwei Jahren gab es ähnlichen Druck, und dieser Angriff wurde durch den Widerstand von mehr als 200 Arbeitern unter der Führung von Erik Kordes abgewehrt!

...



Am 10. Mai wurde ein Solidaritätskomitee für Erik Kordes gebildet, der auch die Unterstützung der Arbeiter erhielt. Auch die Beschäftigten von Gate Gourmet beteiligten sich an dem Solidaritätsausschuss, der von der Arbeiterkommission der BİR-KAR aktiv unterstützt wurde, und es wurden Pläne für Mittel und Wege zur Ausweitung des Kampfes ausgearbeitet.

In den kommenden Tagen werden die Arbeiter und Werktätigen in und um Rüsselsheim mit Flugblättern, Plakaten und Infoständen informiert und zur Solidarität ... eingeladen.

Erik Kordes ist nicht allein!