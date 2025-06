Israel zerstört das einzige Dialysezentrum im nördlichen Gazastreifen in einem indonesischen Krankenhaus

Israel bombardierte das Noura al-Kaabi Nierendialysezentrum in Beit Lahiya im nördlichen Gazastreifen. Das Dialysezentrum, das zum indonesischen Krankenhaus gehört, versorgte mehr als 160 Patienten mit Nierenversagen. Das Zentrum war die einzige Dialyseeinrichtung im nördlichen Gazastreifen.

Der jüngste Angriff ereignete sich, nachdem das Zentrum nach einem großen israelischen Angriff vor einigen Wochen wieder eröffnet worden war, so Muneer al-Bursh, Generaldirektor des Gesundheitsministeriums. Von al-Bursh veröffentlichte Aufnahmen zeigten israelische Bulldozer auf dem Gelände. Nach Angaben des Ministeriums starben im Laufe des Krieges 41 Prozent der Patienten mit Nierenversagen in Gaza. Die Patienten starben, weil ihnen der Zugang zum Dialysezentrum verwehrt wurde und weil die für sie vorgesehenen Zentren und Abteilungen zerstört wurden.



Israel zerstörte nicht nur das Dialysezentrum, sondern griff auch Palästinenser an, die für Hilfsgüter anstanden. Das UN-Menschenrechtsbüro (OHCHR) verurteilte die abscheulichen Handlungen Israels gegen palästinensische Hilfesuchende im Süden Rafahs und in der Nähe des Netzarim-Korridors im Zentrum des Gazastreifens. Die Tötungen am Sonntag folgten auf mehrere Berichte über tödliche Angriffe an diesen Orten zwischen dem 27. und dem 31. Mai 2025, bei denen mindestens Dutzende von Palästinensern getötet und 80 weitere verletzt wurden.

OHCHR betonte erneut, dass Israels militärische humanitäre Hilfsmechanismen internationale Standards für die Verteilung von Hilfsgütern verletzen, die Zivilbevölkerung gefährden und zu der „katastrophalen Situation in Gaza" beitragen