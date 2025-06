Der Linkstrend, besonders unter der Jugend, zeigt sich auch in den Buchverkäufen. Etwa 250 Exemplare von Lenins „Staat und Revolution“ verkaufte der Verlag Neuer Weg bisher in diesem Jahr. Das ist jetzt schon mehr als im gesamten letzten Jahr. Auch auf der diesjährigen Leipziger Buchmesse wurde ein steigendes Interesse von Jugendlichen an Werken der Klassiker des Marxismus-Leninismus deutlich.



In dieser Schrift behandelt Lenin das Wesen des bürgerlichen Staats, die Diktatur des Proletariats und das Absterben des Staates im Kommunismus. Gegen die verbreitete Vorstellung von einem über der Gesellschaft stehenden neutralen Staat bestimmte er den Staat als „Maschine zur Aufrechterhaltung der Herrschaft einer Klasse über eine andere“.



Die Haltung zum Staat ist eine Grundsatzfrage zwischen Opportunismus und Marxismus-Leninismus und wesentlich dafür, im Aufbau einer sozialistischen Jugendbewegung voranzukommen. „Staat und Revolution“ darf also auf keinem gut sortierten Büchertisch fehlen!

Lenin, Staat und Revolution

Taschenbuch

192 Seiten

Preis: 9 Euro

ISBN: 978-3-88021-465-1

