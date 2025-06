Markenzeichen: Selbstorganisiert und selbstfinanziert

Jeder kann und soll mit anpacken. So schaffen wir gemeinsam Großes. Das ist auch ein guter Grund, zu diesem Festival mitzukommen. Statt nur dabei zu sein – stell es mit auf die Beine! Lerne, was alles an Organisation dazu gehört und wie es dafür keine Event-Firma braucht. Kinder und Jugendliche aus Kassel bereiten schon intensiv ihren Crêpes-Stand vor. Darin sind sie schon geübt und kennen sich aus. Ein Kind der Kinderorganisation ROTFÜCHSE war richtig empört darüber, dass er nicht schon früher gefragt wurde, den Stand vorzubereiten.



In Rüsselsheim wurde mit einem Camp- und Grillwochenende mit Freunden und Kollegen schon mal geübt, wie sie den Schwenker (Schwenkgrill auf saarländische Art) bedienen und optimal nutzen. Es sollen ja alle satt werden, ohne lange Schlangen! Auch Softeis darf nicht fehlen – das wird ein länderübergreifendes Gemeinschaftswerk aus dem Saarland und aus NRW. Wer will nicht auch mal auf der anderen Seite beim Verkauf stehen – eine gute Erfahrung, die richtig Spaß macht. In Hagen hat die Festival-AG einen gemeinsamen Workshop mit dem Titel: „Wie backe ich eine Pizza“ durchgeführt – mit großem Elan bei allen Beteiligten und hinterher vollen Bäuche vom Probeessen.



Auch die Umwelt ist im Blickpunkt: Statt Wegwerfgeschirr und Besteck gibt es eine Spülstraße. Und wer meint: "Toiletten putzen ist doof", der kennt nicht die Putztrupps, die von Tübingen aus organisiert werden. Diese sauberen Sanitärräume findest du bei anderen Festivals nicht! Organisiert wird das über Zeitspenden – also mach mit!

Hier gibt es alle Infos zum Rebellischen Musikfestival