Nein zu Jugendoffizieren in den Klassenzimmern!

Am 2. Juni veröffentlichte die WAZ den Vorstoß der Grünen-Ministerin Mona Neubaur(NRW) für mehr Bundeswehr-Präsenz in Schulen. Dieser Vorstoß entspricht der Debatte um eine beschleunigte Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland. Diesen Plan lehnt laut „Jugendtrendstudie 2025“ die Mehrheit der befragten 15- bis 30-Jährigen ab. 81 Prozent erklärten, dass sie nicht bereit wären, für ihr Land zu sterben (Tagesspiegel vom 29.04.25).

Es ist Heuchelei, wenn Mona Neubaur sagt, „Schulen sind sicher kein Orte, in denen rekrutiert wird“. Warum dann die Intensivierung der Werbung für die Bundeswehr an den Schulen? Warum dann dem Zugang von Jugendoffizieren Tür und Tor öffnen? Schulen haben den Erziehungsauftrag, Kinder und Jugendliche zu selbständig denkenden Demokratinnen und Demokraten zu erziehen und zu fördern. Wehr- und Kriegsertüchtigung gehören nicht zum Aufgabenspektrum einer Schule.

Der Vorstoß von Frau Neubaur fördert eine Militarisierung der Bildung. Das lehnen wir ab. Anstatt sich mit den Themen des Verteidigungsministers zu befassen, sollte Ministerin Neubaur Programme zur Verbesserung der Schulen, Ertüchtigung maroder Turnhallen und Schwimmbäder erlassen und in die Tat umzusetzen. Dringend müssen in unserer Stadt Schultoiletten saniert werden und steht die Finanzierung der Sanierung des Freizeitbades in den Sternen. Der Handlungsbedarf ist groß