Netanjahu bewaffnet IS-Ableger in Gaza zur Bekämpfung der Hamas

Israels „Crime Minister“ Benjamin Netanjahu bewaffnet im Kampf gegen die Hamas und die anderen Widerstandsgruppen in Gaza den örtlichen Ableger des sog. „Islamischen Staats“ (IS). Das deckte jetzt der Chef der (den Umfragen zufolge) größten Oppositionspartei Yisrael Beiteinu, Avigdor Liberman, auf.



Liberman, der in der Vergangenheit u. a. israelischer Außenminister und „Verteidigungsminister“ war, ist selbst ein Rechtsradikaler. Ein Abgeordneter seiner Partei hatte vor einiger Zeit sogar vorgeschlagen, eine Atombombe auf Gaza abzuwerfen, um den Widerstand dort zu brechen. Doch eine Unterstützung der IS-Sektion in Gaza geht selbst diesen Leuten zu weit. Wobei es bereits früher Berichte gab, dass Israel unter Netanjahus Führung während des syrischen Bürgerkrieges verwundete IS-Kämpfer in israelischen Krankenhäusern behandeln ließ, damit sie anschließend wieder gegen Assad kämpfen konnten.



Außerdem entlarvt die jetzt aufgedeckte Zusammenarbeit von Netanjahu und den IS-Terroristen unter dem Kommando von Yasser Abu Shabab die von Israel häufig aufgestellte Behauptung, Hamas und IS seien gleich und arbeiteten Hand in Hand. Man müsse die Hamas, den PIJ, die PFLP, die DFLP, die Popular Resistance Comittees (PRC) etc. vernichten, um „die IS-Gefahr von Israel abzuwenden“.



Näheres zur nun aufgedeckten Kollaboration mit der kriminellen IS-Gang berichtete unter anderem der ... libanesische Nachrichtensender "Al Mayadeen" am Nachmittag des 6. Juni. Einige weitergehende Infos zum Thema lieferte obendrein das ... Online-Magazin „Middle East Eye“ (mehr dazu hier).