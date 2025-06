Neue Richtervereinigung erschüttert über Dobrindts "fehlende Rechtstreue"

Tausende Menschen bildeten am Mittwoch eine Menschenkette um das Unterhaus in London und riefen "Völkermord ist eine rote Linie"! Die Demonstranten forderten die sofortige Einstellung aller britischen Waffenlieferungen nach Israel und die Organisierung von Sanktionen gegen die israelische Regierung. Auch einzelne Labour-Abgeordnete beteiligten sich am Protest. Organisiert wurde der Protest von der Campaign for Nuclear Disarmament, Friends of Al-Aqsa, Muslim Association of Britain, Palestinian Forum in Britain, Palestine Solidarity Campaign und Stop the War Coalition. Für den 21. Juni rufen sie auf zum nächsten Nationalen Protestmarsch gegen den Gaza-Krieg.