OFFENSIV: Merz ans Band!

Merz ans Band! Berechtigt forderten IG-Metaller, dass Kanzler Merz nach seiner Aussage, in Deutschland müsse wieder „mehr gearbeitet werden“, mal für drei Schichten am Fließband arbeiten soll. Außerdem will Merz, dass der 8-Stundentag abgeschafft und durch eine wöchentliche Arbeitszeit ersetzt wird. Und es wird die Abschaffung von Feiertagen diskutiert.

Entgegen der Behauptung, dass der 8-Stunden-Tag nur der „Work-Life-Balance“ dient, ist er vielmehr elementarer Bestandteil des Gesundheitsschutzes. So steigt erwiesenermaßen die Unfallgefahr bei längerer Arbeitszeit sprunghaft an, die Lebenserwartung nimmt ab. Wenn die Bevölkerung als faul dargestellt werden soll, dann muss man sich mal bewusst machen, dass in 2024 allein 638 Millionen unbezahlte Überstunden in Deutschland geleistet wurden (DLF, 22.5.). Das sind bei 46 Mio. Arbeitnehmern durchschnittlich 13,87 unbezahlte Überstunden, die sich die Konzerne zusätzlich zur „normalen“ Ausbeutung kostenfrei aneignen!

Das zeigt: Die Rechtsentwicklung, für die Merz steht, ist nicht Politik für das Volk. Rechte Politik bedeutet nicht nur Ausländerfeindlichkeit, sondern vor allem Arbeiterfeindlichkeit (egal aus welchem Land), zugunsten von (Blackrock-) Managern und Milliardären wie Merz.