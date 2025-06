Auswärtiges Amt

Peter Weispfenning erhält Post aus dem Hause Wadephul

Peter Weispfenning, Pressesprecher der MLPD, hat an die Bundesregierung, speziell den neuen Außenminister Johann Wadephul (CDU) geschrieben. In seinem Brief nahm er Wadephul beim Wort, nachdem dieser angekündigt hatte, man werde die bisherige Staatsräson gegenüber Israel überprüfen. Waffenlieferungen für den Völkermord am palästinensischen Volk müssen gestoppt werden! Dieser Meinung ist eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung. Peter Weispfenning legte sie dem Außenminister ans Herz.