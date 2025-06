Rebellischer Urlaub beim Sommercamp von REBELL und Rotfüchsen

Die neue Regierung beschließt Unsummen in Aufrüstung und Kriegsvorbereitung zu stecken, nach oben offen. Alle ihre familienpolitischen Vorhaben hingegen stellen Merz & Co. „unter Finanzierungsvorbehalt“. So soll lediglich geprüft werden, ob der monatliche Teilhabe-Zuschuss für Musik- und Sportaktivitäten von Kindern aus Familien mit Bürgergeld-Bezug von 15 € sagenhaft auf 20 € steigen soll. REBELL und MLPD ermutigen Familien dazu, Anträge auf Zuschüsse aus dem „Teilhabe-Paket“ für die Teilnahme am einzigartigen Sommercamp des Jugendverbandes REBELL zu stellen. Siehe auch: Interview mit einer Rebellin aus Heilbronn zum Kampf um Zuschüsse

Die Teilnahme am Sommercamp des REBELL im Thüringer Wald vom 26. Juli bis 9. August 2025 Erholung, Spaß und klare Kante für die Rechte von Kindern und Jugendlichen! Doch es gibt noch viel mehr Gründe, sich anzumelden:

Neue Freunde aus ganz Deutschland kennenlernen und Verbrüderung unter den Teilnehmern verschiedenster Nationalität. Eine Kultur der Verantwortung und Solidarität prägt das Sommercamp. Im Kapitalismus wird dagegen gerade im Urlaub Spaß auf Kosten anderer gefördert.

Die leckere Großküche

Lagerfeuerabende mit Songs aus aller Welt.

Solidarität gegen den völkermörderischen Krieg in Gaza. Das diesjährige Camp wird auch zu einem Treff dieser Solidaritätsbewegung

Die Teilnehmer lernen ihr Camp selbst zu organisieren vom Spüldienst bis zum weiteren Aufbau der Ferienanlage und dem Auf- und Abbau des Camps selbst, zusammen mit und unter Anleitung von Facharbeitern. Eine Rebellin erzählt über den kürzlich verstorbenen langjährigen Genossen der MLPD und bekannten Sommercamp-Vorarbeiter Erich Seifert: „Als ich den Pinsel achtlos abstreifte und etwas Farbe auf dem Boden kleckerte, merkte er kritisch an – so wird aus dir aber keine Malerin!“.

Am Samstag, den 2.8., könnt ihr euch auf ein internationales Fußballturnier im Rahmen des Waldfest des Ferienpark freuen.

Wir üben eine Revue mit Theater und Liedern ein. Das Thema : Anklage gegen die Politik der verbrannten Erde der Ruhrkohle-AG! Wie kann ein Monopol wie die Ruhrkohle-AG dem Ruhrgebiet und dem Saarland Böden ihrer ehemaligen Zechen und Kokereien zurücklassen? Wie organisieren wir uns dagegen?

Stefan Engel, Leiter des theoretischen Organ der MLPD „Revolutionärer Weg“, und Gabi Fechtner, Parteivorsitzende der MLPD, kommen uns besuchen. Sie geben viel auf das Sommercamp und setzen sich schon jahrelang dafür ein!

Weitere Highlights sind: täglicher Sport, u.a. Training mit „Kampfsport International“, Karaokeabende, Partys im Camp-Cafe, Schwimmen im Löschteich oder am Badesee bei einem Ausflug in die Umgebung

Einen tollen Ausflug gibt es zu einer Stätte der Bauernkriege.

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen! Der Frühbucher-Rabatt gilt noch bis zum 8.6. Eine Woche kostet 180 €, zwei Wochen 360 € (bei Anmeldung nach 8.6.: 200 bzw. 400 Euro). Bei Anmeldung von zwei Kinder aus einer Familie (unter 14 Jahre) gibt es für beide 10% Ermäßigung, bei drei oder mehr Kindern 15% Ermäßigung. Anmelden könnt ihr euch über den Flyer oder unter geschaefststelle@rebell.info. Gebt dabei bitte an: Vor- und Nachname, für welche Wochen ihr euch anmeldet, Kinder- oder Jugendcamp, Geburtsdatum, Geschlecht, vollständige Anschrift und Telefonnummer, E-Mail-Adresse, sowie (Ernährungs-)besonderheiten.