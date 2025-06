FDP sorgt für Eklat im Kulturausschuss

Frau Schürmann (FDP) hatte angefragt, warum der „linksextremistischen MLPD“ der Revierpark Nienhausen für das Rebellische Musikfestival gegeben würde. Das sei ihrer Meinung nach doch antisemitisch.

Das sah Martin Gatzemeier (Die Linke) völlig anders. Er protestierte laut, so dass es alle im Saal mitbekamen, dass er froh ist, dass hier endlich jemand etwas tut, damit der Völkermord in Gaza gestoppt wird. Zur Erinnerung: Anne Schürmann und FDP-Vertreter waren neben den Faschisten diejenigen, die vehement gegen die Aufstellung der Lenin-Statue vor der "Horster Mitte" in Gelsenkirchen aufgetreten sind.

Schürmann nahm noch nicht einmal das Angebot an, bei der Aufstellung der Lenin-Statue ihre kritische Stimme am offenen Mikrofon einzubringen.