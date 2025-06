Rom: Tausende gegen Melonis "Sicherheitsdekret"

Der Streik der 23.000 Beschäftigten der Stadtverwaltung begann offiziell in der Nacht des 28. Mai, nachdem monatelange Gespräche zwischen der Stadtverwaltung und Genel-İş zu keiner Einigung geführt hatten. Am 29. Mai versammelten sich die Beschäftigten auf dem Basmane-Platz und begannen eine Protestaktion im Kültürpark. Am Freitag marschierten dann Tausende Mitglieder der Gewerkschaft Genel-İş, die für İZELMAN, İZENERJİ und EGEŞEHİR arbeiten, zum Gündoğdu-Platz und trugen ein Transparent mit der Aufschrift "Wir fordern einen Tarifvertrag, keine Almosen". Die Hauptforderungen sind Umsetzung von gleichem Lohn für gleiche Arbeit, Beseitigung der Lohnunterschiede zwischen den Beschäftigten, die verschiedenen Gewerkschaften innerhalb der Stadtverwaltung von İzmir angehören und die Sicherstellung fairer und gleicher Arbeitsbedingungen.