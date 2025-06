Sängerin, Liedermacherin und engagierte Friedenskämpferin

Dabei gehört sie zu den wichtigsten Stimmen der westdeutschen Friedensbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie sang vor 30.000 Menschen in Ost-Berlin, begeisterte beim ersten Folk-Festival auf der legendären Burg Waldeck, spielte gemeinsam mit Joan Baez auf großer Bühne, und sie stand vor den Werkstoren von Krupp, Hoesch oder Thyssen an der Seite der Kollegen zur Unterstützung ihres Kampfes für die Arbeitsplätze.

Die Sängerin, Liedermacherin und Kämpferin wurde 1929 als uneheliche Tochter eines Hamburger Dienstmädchens und eines afrikanischen Generalkonsuls geboren. Als „People of Colour“ wuchs sie im kommunistischen Milieu im Hamburger Arbeiterviertel Rothenburgsort auf und überlebte als Afrodeutsche den Hitlerfaschismus.



Rassismus und Ausgrenzung hat sie am eigenen Leib erlebt. Oft wurde sie in der BRD wegen ihres Engagements kriminalisiert und erhielt deshalb zahlreiche Strafbefehle für ihren zivilen Ungehorsam. Aber sie ließ sich nicht unterkriegen, gestützt auf die Solidarität unter Arbeiterfrauen und deren Familien.

Ihr Name steht beispielhaft für die Verbindung von sozialem Engagement und künstlerischer Tätigkeit. Zur Erinnerung an diese mutige Frau veranstaltet die Fasia–Jansen-Gesellschaft in diesem Jahr das Fasia-Jansen-Festival in Oberhausen. Es soll alljährlich immer um ihren Geburtstag, den 6. Juni, herum stattfinden. Dass es in diesem Jahr zeitgleich mit dem Rebellischen Musikfestival im benachbarten Gelsenkirchen stattfindet, ist zu bedauern. Denn Fasia hätte mit Sicherheit auch das Rebellische Musikfestival unterstützt.

Die Idee zu dem Festival stammt von dem Bremer Musiker Michael Zachcial von der bekannten Gruppe „Die Grenzgänger“, der das Festival für die Fasia-Jansen-Gesellschaft kuratiert. Unter Beteiligung von Organisationen und Partnern aus Oberhausen und Umgebung soll das Festival Jahr für Jahr wachsen und 2029 dann, zu Fasia Jansens 100. Geburtstag, eine ganze besondere Feier werden! Mehr zum Programm unter www. fasia-jansen-festival.de

Das Team des Rebellischen Musikfestival sendet dem Fasia-Jansen-Festival herzliche Grüße und freut sich seinerseits auf Grüße an das Rebellisches Musikfestival in Gelsenkirchen, das dort vom 6. bis 8. Juni über die Bühnen geht!