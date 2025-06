Volle Solidarität mit dem Streik am Hub

Rote Fahne News berichtete am 2. Juni über den geplanten Streik: Belegschaft gegen DHL – Runde 2

Euer Streik hat unsere vollständige Solidarität und Unterstützung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Namen der MLPD Sachsen und Sachsen-Anhalt sende ich euch unseren herzlichen Glückwunsch zu eurem fast dreißigstündigen Streik auf der Grundlage einer hohen Rückkoppelung in der Belegschaft von 87,4 Prozent. Unsere MLPD Betriebsgruppe am Hub hat das voll unterstützt!

Bei eurem Streik geht es um 12 % für zwölf Monate, was die richtige Antwort auf die anhaltende Inflation ist. Aber es geht auch um mehr: um die Würde der Arbeiterinnen und Arbeiter am Hub. Das wurde in vielen Redebeiträgen beim ersten Streik am 23. Mai bereits deutlich.

Ihr steht mit eurem Streik auch für alle anderen Beschäftigten in der Logistikbranche, deren Arbeit so wichtig für die internationale Produktion ist. Trotzdem seid Ihr am unteren Ende der Lohnskala. Wie schäbig von den Kapitalisten!

Ein Aspekt, der euch vielleicht gar nicht so bewusst ist: Wenn ihr streikt, behindert ihr damit auch die Rüstungsproduktion und Kriegslogistik in der Ukraine und in Israel/Palästina. Auch das ist sehr unterstützenswert!

Wir werden den Streik auch besuchen und euch informieren über die Kündigung eines aktiven Gewerkschafters bei DHL, Adrian Mauson. Er hat im Januar noch für die MLPD zum Bundestag kandidiert. Seine und alle anderen Kündigungen müssen zurückgenommen werden!

Solidarische Grüße

Jörg Weidemann

Landesvorsitzender der MLPD Elbe-Saale

Die Solidaritätserklärung im pdf-Format