Wir fordern Gerechtigkeit für den Mord an Genossen Basavaraj und 27 Maoisten in Indien

In Solidarität mit dem revolutionären Kampf in Indien schließt sich die ICOR (Internationale Koordination revolutionärer Parteien und Organisationen) den Stimmen demokratischer und revolutionärer Organisationen weltweit an, um Gerechtigkeit und die sofortige Beendigung der brutalen „Kagaar-Operation“ zu fordern, die von der faschistischen Modi-Regierung gestartet wurde.



Wir sind zutiefst empört über die gezielte Ermordung von 28 maoistischen Kämpfern, darunter der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Indiens (Maoisten), Genosse Basavaraj, am 21. Mai 2025. Diese revolutionären Kämpfer wurden während einer Militäroperation namens „Kagaar-Operation“ ermordet, an der Zehntausende Soldaten und Polizisten beteiligt waren, obwohl demokratische und progressive Organisationen des Landes dringend Friedensgespräche gefordert hatten und in der Region ein einseitiger Waffenstillstand galt. Die Revolutionäre aus Kolumbien erklären mit Trauer, dass die Ermordung dieser Kämpfer ein Verlust für den revolutionären Kampf in Indien ist.



Dieses Massaker ist Teil einer größeren, koordinierten Kampagne des Staatsterrorismus, die unter dem falschen Vorwand einer „Operation zur Unterdrückung der Maoisten“ orchestriert wurde, und ist Teil der faschistischen Umstrukturierungsversuche des indischen Staates gemäß einem rassistischen hinduistischen Nationalstaat. Diese Operationen zielen darauf ab, die demokratischen Rechte und den Widerstand der indigenen Völker Indiens zu zerschlagen. Sie kämpfen dafür, ihr Land, ihr Wasser und ihre Wälder vor den Interessen imperialistischer Monopole zu schützen.

Als ICOR verurteilen wir die Kagaar-Operation und alle während dieser Operation verübten staatlichen Massaker auf das Schärfste. Wir fordern die sofortige Einstellung dieser Militäroperation und verlangen:





Eine sofortige gerichtliche Untersuchung der Ermordung des Generalsekretärs der Kommunistischen Partei Indiens (Maoisten) Nambala Keshav Rao, bekannt als Genosse Basavaraj, und aller maoistischen Guerillakämpfer.

Die sofortige Einstellung aller militärischen Aktionen gegen die demokratische Bevölkerung und die Annahme der Friedensforderungen der Zivilgesellschaft.

Die Beendigung der Kagaar-Operation und den Abzug aller paramilitärischen Kräfte aus den Gebieten der indigenen Bevölkerung und die Gewährleistung ihrer Rechte und Forderungen.

Die Freilassung aller politischen Gefangenen, einschließlich maoistischer Führer, Menschenrechtsaktivisten, Journalisten und indigener Führer, die unter falschen Anschuldigungen inhaftiert wurden.

Die Anerkennung des Rechts auf Selbstbestimmung und Land sowie die Beendigung der Zwangsräumungen indigener Gemeinschaften.



Wir rufen alle revolutionären, demokratischen, progressiven und Menschenrechtsorganisationen weltweit dazu auf, sich solidarisch mit den Revolutionären zu zeigen, die die indigenen und unterdrückten Völker Indiens verteidigen.

Beendet den Staatsterrorismus!

Gerechtigkeit für Nambala Keshav Rao, bekannt als Genosse Basavaraj, und alle Revolutionäre!

