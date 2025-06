Zensur gegen Grup Yorum und das Rebellische Musikfestival! Jetzt erst recht!

Heute informiert Anna Schmit vom Verein des Rebellischen Musikfestivals über folgenden skandalösen Vorgang: „Am Nachmittag des 4. Juni erreichte uns ein Bescheid der Gelsenkirchener Oberbürgermeisterin. Sie habe erfahren, dass auf dem Festival Grup Yorum auftritt und dass daraus eine 'Gefährdung der öffentlichen Sicherheit' entsteht. Wir fordern: Diese Kriminalisierung muss sofort beendet werden! In der Türkei wurden alle Lieder von Grup Yorum auf YouTube und Spotify von der faschistischen Erdogan-Regierung verboten. In Gelsenkirchen wird der Auftritt von Grup Yorum nicht verboten, aber Lieder, Symbole und Texte zensiert. Bei Verstößen sind drakonische Maßnahmen angedroht.

Es ist ein Skandal, dass deutsche Behörden mit dieser Politik ins gleiche Horn stoßen und revolutionäre Kultur zensieren wollen. Solche Versuche haben bereits in der Vergangenheit krachende Niederlagen eingefahren: 2018 startete der damalige Innenminister Horst Seehofer (CSU) bereits einen Versuch, das ganze Rebellische Musikfestival mit einem groß angelegten Polizeieinsatz zu untersagen und erklärte den Schirmherrn Stefan Engel zum 'Gefährder'. All das ist offen gescheitert: Das Festival fand statt, Grup Yorum trat auf, der Polizeieinsatz und die Gefährdereinstufungen wurden im Nachhinein vor Gericht als rechtswidrig zu Fall gebracht.“

Anna Schmit: „Wir lassen uns auch heute nicht in eine Terrorismus-Ecke stellen. Revolution und Befreiungskampf sind kein Verbrechen! Die deutsche Bundesregierung erklärt, dass ein Haftbefehl des internationalen Strafgerichtshofs gegen den israelischen Präsidenten Netanjahu für sie nicht gilt. Aber gegen Revolutionäre wird mit Kriminalisierung und Repression vorgegangen? Was für eine Heuchelei! Wir sind stolz auf die revolutionäre Richtung auf dem Rebellischen Musikfestival. One Solution – Revolution!“

Alle Festival-Fans können sich sicher sein, dass Grup Yorum am Sonntag Abend ab 19 Uhr im Block „Revolution on Stage“ auftreten wird. Wir laden alle ein, jetzt erst recht zum Rebellischen Musikfestival zu kommen, zu feiern und ihre Solidarität zu zeigen.