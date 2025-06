Bochumer Montagsdemo mobilisiert zur Teilnahme

Nicht nur der Völkermord in Gaza setzt sich durch das israelische Regime Netanyahus fort, auch in den USA versucht die Regierung Trump, mit faschistischen Methoden den Widerstand gegen seine unmenschliche Abschiebung von Flüchtlingen zu brechen. Der Einsatz der Nationalgarde in Los Angeles ist ein Beispiel dafür.



Auch in vielen anderen Staaten herrscht Krieg und/oder faschistische Unterdrückung, ob z.B. in Russland, im Sudan oder in Afghanistan. Die Weltkriegsgefahr steigt z.Zt. durch den Angriff Israels auf den Iran immens. Durch geschickte Propaganda, vor allem durch Internetplattformen, versucht die faschistische AfD in Deutschland, weiteren Einfluss zu gewinnen und die Jugend zu ködern.



Dagegen protestiert die Bochumer Montagsdemo und ruft zu der kommenden bündnisweiten Großdemonstration gegen den Völkermord in Gaza am 21. Juni in Dortmund auf. Hier gibt es das Sharepic zur Demo!



Die nächste Kundgebung der Bochumer Montagsdemo ist am kommenden Montag, 16. Juni, um 18 Uhr auf der Kortumstr. zwischen Citypoint und Drehscheibe.