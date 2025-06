Die internationalistische Arbeit der MLPD ist spendenwürdig!

Derzeit sammeln Aktivisten der MLPD und viele weitere engagierte Menschen überall in Deutschland Spenden für die Initiative „Gaza soll leben“ und den Wiederaufbau des vom israelischen Regime zerstörten Al-Awda-Krankenhauses in Gaza. Angesichts der reaktionären Tendenz in vielen Ländern der Welt bis zum Faschismus, angesichts der reaktionären Migranten- und Flüchtlingspolitik bekommt die praktische Solidarität und lebendige Propagierung des proletarischen Internationalismus heute gesteigerte Bedeutung.



Dafür steht die MLPD mit ihrer Einheit von Wort und Tat, mit ihrer uneigennützigen Kleinarbeit und mit einer Literatur, die international Orientierung gibt. Die MLPD macht auch internationale Besuche, um von den Kämpfen der Massen weltweit zu lernen und beizutragen, sie im Kampf gegen den Imperialismus zusammenzuschließen.



Die MLPD bittet deshalb um Spenden, aktuell besonders für ihre internationalistische Arbeit, per Paypal oder über das Spendenkonto bei der GLS-Gemeinschaftsbank: IBAN DE76 4306 0967 4053 3530 00; Stichwort „Internationalismus“.

Link zu Paypal-Konto MLPD: https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=5CZKULRCF9X9E



Viel Erfolg weiterhin beim Spendensammeln!