Eine wichtige Grundlage zur selbständigen Orientierung

"Überraschend starkes Wachstum der deutschen Wirtschaft", so kommentierte die Tagesschau am 24. Mai die Meldung über ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 0,4 Prozent im 1. Quartal. Eine scheinbar faktisch begründete Aussage. Sollen die zigtausenden von Entlassung bedrohten Arbeiter jetzt auf dieses Wachstum hoffen? Oder auf den "Investitionsbooster" der Bundesregierung? Oder sollen sie konsequent den Kampf um ihre Arbeitsplätze aufnehmen? Die kurzatmige Sicht auf das verwirrende Auf und Ab im Chaos der kapitalistischen Krisen soll die scheinbar unvermeidliche Anpassung an diese Entwicklungen fördern.



Eine andere Methode verwirklichen wir mit den auf dem GSA-Stick zusammengefassten 50 Tabellen. Sie zeigen wichtige ökonomische, politische und ökologische Entwicklungen in ihrer langfristigen Veränderung auf. Sie beruhen auf Tabellen aus den wissenschaftlichen Analysen der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG, die jährlich von der Gesellschaft zur Förderung wissenschaftlicher Studien zur Arbeiterbewegung e. V. fortgeführt werden.



Wer eine grundsätzliche, zukunftsgerichtete Perspektive will, braucht eine solche langfristige Sicht. Deshalb ist dieser Stick eine wichtige Grundlage für jeden, der sich selbständig in der heutigen Zeit orientieren will, für eigene Analysen. Er enthält erstmals auch Tabellen zur Erfassung der Kämpfe der Arbeiter und der Massen in Deutschland und weltweit.



Er enthält zudem Wörterlisten zu wichtigen Begriffen der Arbeiterbewegung auf Englisch, Französisch, Spanisch und Russisch. Wenn man nicht will, dass mit Übersetzungsprogrammen z. B. "Arbeiter" als "Arbeitnehmer" übersetzt wird. Für die internationale Zusammenarbeit in der revolutionären und Arbeiterbewegung ist das unverzichtbar.

Der Stick kostet 10 Euro und ist direkt bei der GSA e. V., Schmalhorststr. 1, D-45899 Gelsenkirchen, über unsere Website gsa-gelsenkirchen.de oder per Mail an gsa_gelsenk@t-online.de. Für Fördermitglieder ist der jährliche Daten-Stick im Mitgliedsbeitrag enthalten.