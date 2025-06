Entfalten wir den Massenprotest gegen den Völkermord in Gaza - auch in Deutschland!

Selbst die deutsche Regierung musste sich in Worten von dem menschenverachtenden Krieg Israels gegen die Palästinenser distanzieren. Dem folgen aber keinerlei Taten – im Gegenteil: Die Waffenlieferungen gehen weiter. Das ist Beihilfe zum Völkermord und zu den völkerrechtswidrigen Plänen eines „Groß-Israel“ unter Vertreibung des palästinensischen Volkes.



Umso dringender ist es jetzt, den Druck auf die Regierung maximal zu erhöhen. Die MLPD beteiligt sich in vielen Städten aktiv an Protesten. Um dem Widerstand Massencharakter zu geben, unterstützt die MLPD bundesweite Demonstrationen vor allem am 21. Juni in Berlin und Dortmund - letztere für Nordrhein-Westfalen. Und wir treten überall dafür ein, die Aktionen auf eine breitere Basis zu stellen. Es ist nicht Sache der Palästinenser, diesen Völkermord allein oder mit einigen linken Organisationen zu stoppen. Alle fortschrittlichen und demokratischen Kräfte müssen jetzt aktiv eingreifen. Zu Völkermord darf man nicht schweigen. Das war beim Holocaust so, beim Völkermord an den Armeniern oder an den Hereros – und das ist auch heute der Maßstab.

Wir sprechen deshalb alle an: Gewerkschaften, Amnesty International, Attac, Medico International, die Grünen, VVN, Seebrücke, die Kirchen, Journalisten, Künstler und natürlich auch Mitglieder von CDU / CSU. Übernehmt Verantwortung für den Widerstand! Mobilisiert zu den bundesweiten und lokalen Protesten und macht sie bekannt!

MLPD und REBELL beteiligen sich an der Vorbereitung der Demonstrationen und tragen aktiv zu ihrem Gelingen bei. Wir mobilisieren vor allem in den nördlichen und mittleren Bundesländern nach Berlin, in NRW nach Dortmund, aber aus allen Himmelsrichtungen werden Genossinnen und Genossen zusammen mit anderen Aktivisten zu den Demonstrationen fahren. Sie werden ihre Transparente, Fahnen, Schilder und ihre Überzeugung mitbringen.

Stoppt den Völkermord – sofort!

Freiheit für Palästina!

Für ein sozialistisches Palästina!

Wir sammeln Spenden im Rahmen des Solidaritätspakts zwischen der revolutionären Weltorganisation ICOR und der Al Awda Health and Community Association.

Spendenkonto: Solidarität International

IBAN: DE 86 5019 0000 6100 8005 84

Stichwort: Gaza soll leben