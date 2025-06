Erster Schritt zur Gleichschaltung des Impfberatungsausschusses

Am Montag gab US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. die Entscheidung bekannt, den Impfberatungsausschuss des unter anderem für die Pandemie-Bekämpfung zuständigen Center for Disease Control and Prevention (CDC) faktisch aufzulösen. Dabei gibt er im Wall Street Journal offen zu, dass es darum geht, das Gremium auf Linie mit der ultrareaktionären und impffeindlichen Trump-Politik zu bringen: „Wir verabschieden die 17 derzeitigen Mitglieder des Ausschusses, von denen einige in letzter Minute von der Biden-Regierung ernannt wurden. (…) Ohne die Entfernung der aktuellen Mitglieder hätte die derzeitige Trump-Regierung erst 2028 eine Mehrheit neuer Mitglieder ernennen können.“