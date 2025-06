Genua: Hafenblockade gegen israelisches Schiff geht weiter!

Am Samstagmorgen legte das Containerschiff ERA des israelischen Unternehmen ZIM, das leer den Hafen von Marseille verlassen musste, im Hafen von Genua an. Erwartet wurde es von hunderten demonstrierende Hafenarbeitern und anderen Unterstützern der Palästina-Solidarität. Aufgerufen hatte die Hafensektion der Basisgewerkschaft Unione Sindacale di Base (USB). Proteste im Hafen von Salerno und und danach im Hafen von Reggio Calabria, wo das Schiff anschließend anlegen wollte, folgten am Sonntag. Vertreter der USB erklären, dass der Kampf gegen den internationalen Waffenhandel und den Völkermord in Palästina weiter ausgebaut wird. So würden auch LKW- und andere Logistik-Stützpunkte in den Kampf einbezogen.