Israelische Luftwaffe feuert auf Teheran - Iran schießt Raketen auf Israel

Die Leidtragenden sind die Massen in beiden Ländern. Menschen sterben, werden verletzt, die Menschen werden in Angst undn Schrecken versetzt.

Israels Luftwaffe fliegt eine neue Angriffswelle auf Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran. Es werden Ölförderanlagen im Iran getroffen; Aufnahmen eines Ablegers des iranischen Staatsfernsehens zeigten einen Brand nach einem israelischen Angriff auf Zagros Khodro, ein Automobilwerk in Borudscherd im Westen des Landes. Israel will nach eigenen Angaben die Angriffe weiter fortsetzen. Offenbar soll zunehmend die Wirtschaft des Landes getroffen werden.

Großbritannien verlegt Kampfflugzeuge und Luftbetankungs-Flugzeuge ins östliche Mittelmeer. Der britische Premierminister Keir Starmer sagte, seine Botschaft an Iran und Israel bleibe weiterhin, den gegenseitigen Beschuss einzustellen. Bei früheren iranischen Angriffen auf Israel war die Royal Air Force an der Abwehr von Drohnen beteiligt.

