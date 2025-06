Luis Jalandoni: Ein selbstloses Leben für die philippinische und die internationale Revolution

Luis hatte sich 1972 in der nationaldemokratischen Bewegung und der kommunistischen Partei der Philippinen organisiert und seitdem über 50 Jahre lang ununterbrochen für die nationaldemokratische Revolution in den Philippinen und für den Sozialismus gekämpft. Er war ein enger Kampfgefährte von Joma Sison, dem Gründungsvorsitzenden der CPP.



Er kam aus einer Großgrundbesitzerfamilie, schloss sich aber selbstlos dem Kampf der Arbeiter und Bauern gegen Ausbeutung und Unterdrückung an und blieb diesem Weg sein Leben lang treu. Vom katholischen Priester wurde er zu einem führenden Marxisten-Leninisten der Philippinen. Er war ein von den Volksmassen geliebter Politiker, ein Arbeiterführer, der internationale Hauptrepräsentant der NDFP und der Leiter der Verhandlungsdelegation der NDFP in den Friedensverhandlungen mit der Regierung. Er lebte seit 1976 im politischen Asyl in den Niederlanden, wohin er aufgrund der Gefährdung seines Lebens durch den Staatsterror in den Philippinen fliehen musste.

Die philippinischen Medien berichten breit und meist durchaus sachlich. Auch ausländische Politiker würdigen ihn:

Video zum Leben von Luis Jalandoni: https://www.youtube.com/watch?v=CXgxTcQKIuc

Statement der CPP zu seinem Tod: https://philippinerevolution.nu/statements/honor-and-uphold-the-revolutionary-legacy-of-ka-louie-jalandoni-stalwart-of-peace-revolutionary/

Nachruf der CNL – Christen für die nationale Befreiung: https://ndfp.info/highest-revolutionary-salute-to-luis-ka-louie-jalandoni-a-life-of-faith-in-action-a-life-offered-to-the-revolution/

Ein Mann des Friedens – kein Terrorist! https://ndfp.info/louie-jalandoni-a-man-of-peace-not-a-terrorist/

Luis Jalandoni war auch einer der wenigen Revoutionäre, dem bereits zu Lebzeiten ein „Comic" gewidmet wurde: https://theuntouchableone.wordpress.com/2016/05/22/louie-jalandoni-revolutionary/

Informationen über die Trauerfeierlichkeiten folgen