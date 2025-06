Hohe Spendenbereitschaft

Mahnwache in Stuttgart: Schluss mit dem Völkermord in Gaza

„Kann ich auch noch etwas spenden“ - so kamen am Freitag Abend um 21 Uhr, als wir schon beim Einpacken waren, junge Frauen zu uns an den Pavillon. Sie hätten gehört, dass man hier spenden kann.

