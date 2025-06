USA

Marines greifen ein – Proteste jetzt im ganzen Land

Mittlerweile haben sich die Massenproteste in den USA landesweit ausgebreitet. Zugleich haben das erste Mal von Trump und Kriegsminister Pete Hegseth mobilisierte Marineinfanteristen (US-Marines) eingegriffen und einen Zivilisten in Los Angeles festgenommen. Der Festgenommene wurde von den Soldaten direkt an die US-Einwanderungsbehörde ICE übergeben. Das ist eine erneute Zuspitzung und Provokation im Vorgehen Trumps, der dabei ist, eine faschistische Diktatur in den USA zu errichten, und den antifaschistischen und antirassistischen Massenprotesten.

Von ffz