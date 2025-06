Die Gewerkschaft SUD des Flughafens Charles de Gaulle bei Paris ruft die Beschäftigten dazu auf, heute, Samstag, 14. Juni, das Verladen von Stahl für den Waffenkonzern Elbit Systems in Israel zu boykottieren. Der Stahl kommt aus Malmö in Schweden und soll zur Herstellung von Panzerwagen nach Tel Aviv geflogen werden. Auch die Gewerkschaft CGT protestiert. Französische Firmen sollen Israel immer noch Waffen liefern! Gleichzeitig finden in Frankreich an diesem weltweiten Protestwochenende gegen den Völkermord in Palästina Massendemonstrationen statt, die nach den Angriffen Israels auf den Iran noch anschwellen werden.