Paris: Kein Stahl für den israelischen Waffenkonzern Elbit Systems!

Der Stahl kommt aus Malmö in Schweden und sollte zur Herstellung von Panzerwagen nach Tel Aviv geflogen werden. Gleichzeitig fanden an diesem weltweiten Protest-Wochenende gegen den Völkermord in Frankreich Massendemonstrationen statt. Nach den Angriffen der israelischen Armee auf den Iran schwollen sie am Nachmittag immer weiter an. Auch die Gewerkschaft CGT protestierte. Französische Firmen liefern ebenfalls Waffen an Israel.

Nach den Dockern und Flughafen-Beschäftigten appelliert die CGT jetzt auch bei Airbus im Namen der Beschäftigten an den Geschäftsführer, alle Waffenlieferungen einzustellen und in diesem Sinne Druck zu machen. Opposition gibt es auch zur Präsenz von Israel bei der Waffenausstellung in Bourget bei Paris in der nächsten Woche. Dagegen wird seit Wochen in der Region zum Protest aufgerufen.