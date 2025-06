Am Mittwoch protestierten Hunderte Fischer mit ihren Familien am Strand von Chinna Mutton gegen die Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen durch den Abbau von Bodenschätzen in den Sanddünen. Chinna Mutton ist der südlichste Zipfel des indischen Kontinents, an drei Seiten vom Meer umgeben. Das Küstengebiet hat schwarzen Sand und ist reich an Mineralien. In der Nähe des Küstengebiets von Chinnamuttom gibt es bereits zahlreiche illegale Minen. Jetzt will die Zentralregierung offizielle Erkundungen starten über den Abbau von seltenen Erden an den Stränden und in den angrenzenden Gebieten von Keezh Midaalam, Midaalam, Enayam, Puthenthurai, Ezhudesam und Kollencod. Die Fischer sagen, dies wäre der Todesstoß für das friedliche Leben der Küstenbewohner und den Reichtum des Meeres.