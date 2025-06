Walzer-Fußballturnier am 15. Juni 2025

Das 18. Walzer-Fußballturnier startet am 15. Juni im Erich-Berlet-Stadion in Hohenlimburg. Es gibt das Hobbyturnier seit 37 Jahren. 12 Mannschaften, das Gros aus Hohenlimburger Betriebe, insbesondere von Hoesch Hohenlimburg sind am Start. Eine Kollegenmannschaft kommt von ThyssenKrupp in Duisburg; andere aus der Umgebung von Grohe, MK Metallfolien, Amazon/Witten oder die Krankenhaus-Hobbytruppe aus Iserlohn. Weitere Mannschaften sind der letztmalige Gewinner, FC Guinea aus Dortmund und weitere Freizeitteams.

Die Vorrunde wird in zwei Gruppen gespielt, die beiden besten Teams jeweils kommen ins Halbfinale. Es sind also interessante und spannende Spiele um den Walzer-Wanderpokal zu erwarten. Gespielt wird auf Kunstrasen, Turnierbeginn ist um 11 Uhr, die Endspiele zwischen 17 Uhr und 18 Uhr. Neu ist, dass dieses Jahr ein Inklusionsturnier für Kinder/Jugendliche integriert ist mit Mannschaften aus Hagen, Witten und Bochum. Dieses findet von 11.30 bis 14.30 Uhr statt.

Der Besuch des „Walzer-Turniers“ lohnt sich nicht nur wegen der Spiele und seiner bekannt tollen Atmosphäre. Es ist auch attraktiv für Familien. Es gibt ein Rahmenprogramm, gute Verpflegung zu zivilen Preisen, neben Grill und Getränkewagen auch Kaffee und Kuchen. Dazu Infos zum „Stahlkocher“, der Kollegenzeitung im Stahlbereich, zu deren Gunsten der finanzielle Überschuss des Turniers geht.

„Der Walzer“ war viele Jahre eine Betriebszeitung von und für Kollegen bei Hoesch bzw. den Hoesch-nahen Betrieben im Hohenlimburger Raum, die fest an der Seite der Belegschaften stand. Inzwischen ist die Betriebszeitung „Der Walzer“ in der gemeinsamen Stahlarbeiterzeitung „Der Stahlkocher“ mit aufgegangen.

Also viele gute Gründe, zum Turnier zu kommen.

Weitere Infos und Anmeldung: Reinhard Funk (burfunk@gmx.de, Tel.: 02334 – 567912).