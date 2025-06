Der Rennsteig ist der älteste Fernwanderweg Deutschlands. Auf insgesamt 169,3 Kilometern führt er Wanderer von Hörschel an der Werra über Eisenach durch den Thüringer Wald, das Thüringer Schiefergebirge und den Frankenwald bis nach Blankenstein an der Saale. Bei dieser historischen Höhenwanderung durch den Thüringer Wald erwarten euch atemberaubende Ausblicke, idyllische Bergwälder und eine einzigartige Landschaft.

In der Wanderwoche werden zwei Wanderungen mit Wanderführern mit einer Länge von je ca. 10 km: auf den Blessberg (Höhe ca. 870 Meter) über den Steger nach Sigmundsburg (Höhenweg) angeboten.

Bei einer dialektischen Waldwanderung gehen die Teilnehmer der Frage nach, wie eigentlich genau die Natur funktioniert.

Entdeckt die charmante Altstadt von Schalkau bei einer spannenden Stadtführung! Taucht ein in die Geschichte dieses idyllischen Städtchens, schlendert durch enge Gassen, bewundert die historischen Gebäude. Anschließend gibt es die Gelegenheit, in einem historischen Gewölbekeller an einer Weinprobe mit ausgewählten People-to-People-Weinen teilzunehmen.

Übernachtet wird im Ferienpark in Truckenthal in Schalkau im schönen Thüringer Wald. Hier kann man sich zwischen den Aktivitäten bei köstlichen Thüringer Küche sowie den vegetarischen und veganen Angeboten wunderbar entspannen.

Preise inkl. Halbpension:

Doppelzimmer pro Erwachsenem: 613 Euro,

pro Kind vier bis 14 Jahre: 398 Euro, Kinder unter vier Jahren frei

Einzelzimmer pro Erwachsenem: 754 Euro.

Die Wanderungen und Führungen sind im Preis inbegriffen.



Eigene Anreise. Die Fahrten zu den Wanderungen, Besuchen/ Stadtführung erfolgen mit PKWs der Reiseteilnehmer.

Der Anmeldeschluss ist der 16. Juli. Die Teilnehmerzahl beträgt mindestens acht bis höchstens zwölf Personen.

Alle Informationen sind auch hier zu finden: https://www.people-to-people.de/reisen/gruppen-sprachreisen-tagestouren/wanderwoche-auf-dem-rennsteig

Das Team von People to People freut sich auf eure Anfragen!