Zum Tod von Louie Jalandoni

Mit tiefer Trauer haben wir erfahren, dass Louie Jalandoni, ein bedeutender Führer der philippinischen Revolution, ein großer Internationalist und enger Freund der MLPD, am 7. Juni 2025 im Alter von 90 Jahren verstorben ist. Bitte nehmt unsere herzlichen Grüße der Anteilnahme entgegen, besonders von unserer Parteivorsitzenden Gabi Fechtner, von Stefan Engel, dem langjährigen Vorsitzenden der MLPD und Leiter ihres theoretischen Organs, und Monika Gärtner-Engel, der Internationalismusverantwortlichen der MLPD, sowie aller Genossinnen und Genossen der MLPD und ihres Jugendverbands REBELL.



Louie hatte sich 1972 in der nationaldemokratischen Bewegung und der kommunistischen Partei der Philippinen organisiert und seitdem über 50 Jahre lang ununterbrochen für die nationaldemokratische Revolution in den Philippinen und für den Sozialismus gekämpft. Er war ein enger Kampfgefährte von Joma Sison, dem Gründungsvorsitzenden der CPP.



Er kam aus einer Großgrundbesitzerfamilie, schloss sich aber selbstlos dem Kampf der Arbeiter und Bauern gegen Ausbeutung und Unterdrückung an und blieb diesem Weg sein Leben lang treu. Vom katholischen Priester wurde er zu einem führenden Marxisten-Leninisten der Philippinen. Er war ein von den Volksmassen geliebter Politiker, ein Arbeiterführer, der internationale Hauptrepräsentant der NDFP und der Leiter der Verhandlungsdelegation der NDFP in den Friedensverhandlungen mit der Regierung. Er lebte seit 1976 im politischen Asyl in den Niederlanden, wohin er aufgrund der Gefährdung seines Lebens durch den Staatsterror in den Philippinen fliehen musste.

Wir kannten Louie von zahllosen Begegnungen und schätzten ihn sehr. Er war humorvoll, gebildet, intelligent, warmherzig und bescheiden.

Besonders gilt unsere Anteilnahme seiner Frau Coni Ledesma.



Louie wird uns fehlen, er wird der philippinischen Revolution genauso wie der internationalen Revolution fehlen. Sein Tod ist uns Ansporn, sowohl die antiimperialistische Einheitsfront als auch die Kooperation und Koordinierung der revolutionären Parteien und Organisationen mit aller Kraft fortzuführen, auf dem Weg der Vorbereitung und Durchführung der internationalen sozialistischen Revolution.



Der Tod von Louie ist uns Verpflichtung, sein Lebenswerk fortzusetzen.

