200 Arbeiter demonstrierten zur Betriebsversammlung

Sie sind empört über die Pläne des Thyssen-Vorstands zur Zerschlagung des Konzerns und zur Vernichtung vieler Tausender Arbeitsplätze.

Deutlich wurde: Es wird Zeit, dagegen aktiv zu werden. Der konkrete Anlass ist die Aufsichtsratssitzung am Freitag, bei der der Vertrag für ThyssenKrupp-Vorstandschef Lopez vorzeitig verlängert werden soll.

Es gibt noch einige illusionäre Hoffnungen, dass es nicht so hart kommt, aber es mehren sich die Stimmen, dass man mit einer harten Gangart kämpfen muss. Die Demo war kämpferisch mit Parolen, Plakaten und Trommeln, was bisher nicht so üblich war. MLPD‑Genossen waren bei der Demonstration selbstverständlich dabei. Einige Kollegen hatten auch schon zwei Tage vorher beim Walzer-Fußballturnier den Aufruf „Das Revier muss leben“ unterschrieben. Auch jetzt kamen wieder einige dazu.