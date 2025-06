2500 Kilometer Karawane für die Solidarität mit dem palästinensischen Volk: Schluss mit der Blockade des Gazastreifens – Öffnung der Grenzen für Nahrung, Wasser, Medizin!

Für die Freundschaft und Solidarität mit Palästina ist den Aktivisten kein Weg zu weit: Am 11. Juni startete ein Konvoi von Tunis mit 1500 Teilnehmern und einer algerischen Delegation mit 300 Freiwilligen. Ihr Ziel: Am Grenzübergang Rafah nach Gaza zu gehen, die israelische Blockade zu durchbrechen und sich mit den Menschen in Gaza zusammenzuschließen. Die Initiative ist auch bekannt unter dem Namen „Steadfastness“ (Standhaftigkeit) , auf Arabisch „Soumud“. Sie wurde weltweit vorbereitet und verband Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus 54 Ländern. Sie ist top organisiert, mit Rechtsanwälten, Medizinern, Logistikern und Fahrern. Auf ihrem Weg wurden sie in ihren Stationen in Tunesien und in Libyen herzlich empfangen. Junge Menschen schlossen sich spontan dem Konvoi an.

Auch die ICOR-Organisation PPDS Tunesien ist Teil des Marsches. Sie schrieben:

„Der Konvoi setzte sich in Tunesien in Bewegung, wo er bei jedem seiner Stopps von einer großen Menschenmenge herzlich empfangen wurde. In Sousse, Sfax, Gabes und Ben Guerdane wurde er begeistert empfangen. Diese Szenen zeigten die entschiedene Ablehnung der Normalisierung durch die tunesische Bevölkerung und ihre unerschütterliche Unterstützung für den palästinensischen Widerstand.

Inzwischen hat der Konvoi Libyen erreicht, wo er von einer großen Menschenmenge, die verschiedene Bereiche der libyschen Gesellschaft repräsentiert, in einer Atmosphäre herzlicher Gastfreundschaft und großzügiger Aufnahme empfangen wurde. Dies spiegelt die tiefen brüderlichen Bindungen zwischen den Völkern und das anhaltende Engagement Libyens für die zentrale Sache Palästinas wider. Auch die Medien berichteten ausführlich über die Ziele des Konvois und seine Botschaft der Solidarität mit dem palästinensischen Volk, das unter der anhaltenden Belagerung und Aggression gegen den Gazastreifen leidet". (Bericht PPDS am 12.06.)

Gestoppt wurde der Konvoi durch Ägypten, er konnte das Land nicht durchqueren. Die Behörden behaupteten, das Gebiet zwischen der Stadt Al Airish und Rafah sei militärische Sperrzone und dürfe nur durch Anwohner betreten werden. Zahlreiche Aktivistinnen wurden festgesetzt und ihre Pässe beschlagnahmt .



Nach tagelangem Warten beschlossen die Organisatoren am 17. Juni nach Tunis zurückzukehren, werden aber zuvor die Freilassung ihrer Freundinnen und Freunde durchsetzen. Das konkrete Ziel wurde nicht erreicht. Aber alle Teilnehmer und über 1000 Unterstützer haben die weltweite Solidarität verstärkt und ein starkes Zeichen gesetzt . Das ist nicht zu überhören und bleibt bestehen.