Achtung: Änderungen bei den Gesprächsrunden!

Geplant ist jetzt:

15 Uhr: Gesprächsrunde „Die Rolle der Kultur für eine sozialistische Jugendbewegung“ mit Monika Gärtner-Engel, am Pavillon am Rechtsanwaltsbüro.



16 Uhr: Gesprächsrunde „Krieg & Völkermord in Nahost – was tun?“ mit Gabi Fechtner, Parteivorsitzende der MLPD, im Kultursaal.



17 Uhr: Gesprächsrunde „Steh AUF, wenn sich was ändern soll – Kommunalwahl 2025“ im Kultursaal.



18 Uhr: Gesprächsrunde „Der Drahtseilakt der bürgerlichen Pädagogik“ mit Lisa Gärtner am Pavillon am Rechtsanwaltsbüro.



18.30 Uhr: Gesprächsrunde des Jugendverbands REBELL „Sozialistische Jugendbewegung – was ist zu klären?“, am Pavillon am Rechtsanwaltsbüro.



Um 19 Uhr beginnt das Abendprogramm auf der Bühne.

Hier gibt es alle Infos zum Sommerfest der Horster Mitte