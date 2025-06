Am Wochenende lokal Temperaturen über 36 °C möglich

In der andalusischen Hafenstadt Cádiz traten Tausende Metallarbeiter am Dienstag und Mittwoch in den Streik. Bisher verweigert der regionale Unternehmerverband Verhandlungen mit den Gewerkschaften UGT, CCOO, and USO. Insgesamt sind 27.000 Metaller aufgerufen zu streiken. Diese Woche kam es zu Protesten vor den Werkstoren und zu Straßenblockaden. Am Mittwoch protestierten Malocher vor Werkstoren und im Hafengebiet, um den Druck auf die Gegenseite zu erhöhen, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen. Die Metaller unterbrachen etwa den Bahnverkehr zwischen Sevilla und Cádiz und errichteten auf Straßen Barrikaden mit brennenden Mülltonnen. Ab dem 23. Juni soll unbefristet gestreikt werden.