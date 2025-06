Demo/21.6. in Dortmund

Aufruf: Stoppt den Völkermord in Gaza – Freiheit für Palästina!

In Rom gingen 300.000 Menschen auf die Straße, in den Niederlanden 120.000 und in London 500.000 – sie alle forderten ein Ende des Völkermords in Gaza. Es sind die größten Proteste in Europa seit Beginn des Gaza-Krieges. In Italien, Griechenland und Frankreich weigerten sich Hafenarbeiter, Waffenlieferungen an Israel zu verladen.

Aufruf des Aktionsbündnisses NRW