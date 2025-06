Das Jugendcamp stellt sich vor

Wie geht es auf der Welt weiter? Kriege hier, Krise dort. Umweltmaßnahmen werden abgebaut. Ungerechte Kriege fordern Zehntausende Leben. Die Mieten steigen und die Kinderarmut nimmt zu. Das alles, während die Konzerne und Superreichen immer reicher werden. Eine schreiende Ungerechtigkeit. Viele Jugendliche sind zu Recht unzufrieden. Die AfD ist keine Alternative, sondern faschistisch und brandgefährlich. Wir sind DAS Gegenprogramm! Beim Sommercamp kommen Azubis, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Sport- und Musikbegeisterte, Antifaschistinnen und Antifaschisten und Geflüchtete zusammen.

Zusammenhalt statt Egoismus!

Wir feiern gemeinsam, erholen uns, tanzen unter dem Sternenhimmel und singen Karaoke. Hier lernst du garantiert neue Freunde kennen. Und natürlich gibt es Liederabende am Lagerfeuer und Filmabende mit Popcorn. Ob Gitarrenkurs, Fußball, Volleyball oder Kampfsport, alles ist geboten. Beim Sport ist das Motto: Freundschaft im Wettkampf. Wir machen Ausflüge, schwimmen im See und wandern im Thüringer Wald. Das Sommercamp ist selbst organisiert, ohne Sexismus, Rassismus und Drogen.



In Workshops bereiten wir ein internationales Sportturnier und eine Revue (Theaterstück) vor. Jede/r kann sich in unseren Teams (dem Service-Team, Öffentlichkeits-Team, Aufbaueinsatz-Team, Programm-Team, Sport-Team, Küchen-Team) einbringen, mit denen wir unseren Camp-Alltag gemeinsam organisieren. Damit jedes Kind und jeder Jugendliche zum Sommercamp fahren kann, organisiert der REBELL Sommercamp-Sparclubs in den Städten und führt den Kampf um Zuschüsse. ...



