Den Haag: Über 150.000 Menschen erhoben ihre Stimme für Palästina!

Ein nicht enden wollender Strom von Menschen. Bewaffnet mit Fahnen und Transparenten verteilten wir – Rode Morgen - Flugblätter, verkauften Zeitungen und unterhielten uns. Alle waren positiv überrascht, wie schön es ist, mit so vielen eine rote Linie zu ziehen und solidarisch zu demonstrieren. Die gigantische Beteiligung von über 150.000 Menschen waren sicherlich 30.000 mehr als bei der letzten "Roten Linie" am 18. Mai!

Die Demonstranten fordern die Regierung auf, Maßnahmen zu ergreifen und die Waffenlieferungen an Israel einzustellen. Der Aufruf war international, den Völkermord in Palästina zu beenden. Von kleinen Kindern und Jugendlichen bis hin zu Eltern und Großeltern zogen alle wie ein großes rotes Band durch Den Haag. Viele waren noch unterwegs, kamen aber nicht an, weil die Züge so überfüllt waren. Gleichzeitig gingen in Brüssel, Belgien, 110.000 Menschen in Rot auf die Straße.

Der Rode Morgen unterstützt aktiv den Kampf der Palästinenser, unter anderem mit unserer Unterstützung für das Gesundheits- und Gemeindezentrum Al Awda. Die revolutionäre Weltorganisation ICOR leistet Nothilfe und wird so schnell wie möglich ein neues Krankenhaus in Gaza bauen.

Unterstützen Sie Al-Awda in Gaza – für medizinische Nothilfe und den Bau eines neuen Krankenhauses! Überweisen Sie das Geld auf das Bankkonto DE86 5019 0000 6100 8005 84 im Namen von Solidarität International mit dem Vermerk „ICOR-Solidaritätspakt". Mehr Info: https://www.rodemorgen.nl/nieuws-a.htm