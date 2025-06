Paris

Erfolg gegen Ausstellung israelischer Waffen

Die französische Regierung hat am Montag, dem 16. Juni, die Schließung von fünf der neun Stände israelischer Unternehmen auf der am selben Tag beginnenden Waffenmesse am Flughafen Le Bourget bei Paris angeordnet: Die betroffenen israelischen Konzerne würden laut Regierung „offensive“ Ausrüstung ausstellen.

Korrespondenz aus Frankreich