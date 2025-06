Weltflüchtlingstag

Freundeskreis Flüchtlingssolidarität: Unsere Antworten sind Widerstand und Zusammenhalt

Heute, am 20. Juni, dem Weltflüchtlingstag, gedenken wir der Millionen Menschen, die vor Krieg, Armut, Unterdrückung und Umweltkatastrophen fliehen mussten. Doch statt Solidarität erleben wir eine beispiellose Welle der Entrechtung und Abschottung – in Deutschland und in ganz Europa.

Pressemitteilung zum Weltflüchtlingstag 2025, Freundeskreis Flüchtlingssolidarität