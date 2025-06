Gaza soll leben!

Eine halbe Million in London, 120.000 in Den Haag, 300.000 in Rom – Massendemonstrationen in Europa bringen die Regierungen unter wachsenden Druck, den Völkermord in Gaza zu stoppen. Selbst die deutsche Regierung musste sich in Worten von dem menschenverachtenden Krieg Israels gegen die Palästinenser distanzieren. Aber es folgten keinerlei Taten – im Gegenteil: Die Waffenlieferungen gehen weiter. Das ist Beihilfe zum Völkermord, zu den völkerrechtswidrigen Plänen eines „Groß-Israel“ und der Vertreibung des palästinensischen Volkes! Dies kann nicht mit einem Krieg gegen die Hamas begründet werden!



Gezielt werden von der israelischen Armee alle Krankenhäuser zerstört. Insbesondere auch die säkularer Organisationen wie der Al-Qaida Health and Community Association, die mit der Hamas nichts zu tun haben. Ganze 90 Minuten hatten Patienten und Belegschaft Zeit, das bereits in Brand geschossene Al-Awda-Krankenhaus in Al-Jabiah zu verlassen, andernfalls sollte es samt Patienten und Krankenhauspersonal zerstört werden!



"Die Welt wird Zeuge eines live übertragenen Völkermordes", stellt Amnesty International fest. Wir rufen zum Protest gegen diese unmenschliche, rassistische Vernichtung des palästinensischen Volkes in Gaza auf! Unsere Lehre aus dem Holocaust gegenüber den europäischen Juden durch die Hitler-Faschisten ist, keinerlei Rassismus und Völkermord mehr zuzulassen, egal von wem das ausgeht!



Wir treten gegen jeden Rassismus und Antisemitismus an! Aber die zionistische Regierung Israels wegen ihrer völkerrechtswidrigen Taten anzuklagen, ist kein Antisemitismus! Wir rufen alle auf, zu dieser Kundgebung zu kommen, die es mit Demokratie, Menschenrechten, Freiheit und Frieden wirklich ernst nehmen! Es wird ein offenes Mikrofon geben!