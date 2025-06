Nahostkrieg

Genf: Heute Verhandlungen zwischen EU-Vertretern und Iran

Am heutigen Freitag soll sich der deutsche Außenminister, Johann Wadephul (CDU), mit seinem iranischen Amtskollegen, Abbas Araghtschi, in Genf treffen. Wann genau das Treffen stattfinden soll, war zu Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Wadephul sagt, er wolle eine Eskalation verhindern - stellt aber die Unterstützung Israels nicht in Frage.

