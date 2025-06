Greift der US-Imperialismus militärisch in Nahost ein?

Das markiert eine weitere Verschärfung des Kriegs zwischen Israel und Iran. Nach Aussage von Trump befinde sich der Iran "sehr nahe an einer Atomwaffe". Das wird von Experten in aller Welt anders eingeschätzt, auch von Trumps eigenen Geheimdiensten. „Es ist mir egal, was sie gesagt hat (die Direktorin des Nachrichtendiensts)."

Um Irans unterirdisches Atomprogramm anzugrieifen, kommt die Bombe „Massive Ordnance Penetrator“ ins Spiel. Mit 13.600 Kilogramm Gewicht ist sie die schwerste konventionelle Bombe im Arsenal der USA. Ihre Spezialität: das Zerstören tief verbunkerter Ziele – wie etwa der iranischen Urananreicherungsanlage in Fordo, die sich 80 Meter unter dem Fels befindet, so die Washington Post. Laut New York Times wurden bereits über 30 Tankflugzeuge nach Europa verlegt, um eine Luftbrücke zu schaffen – ein untrügliches Zeichen für konkrete militärische Vorbereitungen. Auch der Iran hat wohl seine ballistischen Raketen in Bereitschaft versetzt, Milizen in Irak und Syrien mobilisiert und Marineeinheiten in der Straße von Hormus stationiert. Die Entwicklung ist brandgefährlich.